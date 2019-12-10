Гончарук рассказал о деталях работы новой таможни

"Перед запуском новой таможни мы решили ряд вопросов, в частности: более 500 старых руководителей различных уровней, к которым были вопросы, мы не допустим в новую структуру; товары, не прошедшие таможенный контроль, будут продаваться исключительно через ProZorro; до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой. До конца года должны заработать еще 5", - отметил Гончарук.

Напомним, с 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.