В Гостаможне рассказали об инфраструктурных проектах на ближайший год

"Для создания условий, способствующих более оперативному и качественному обслуживанию, к построению безопасности структуры на ближайший год запланирована реализация одновременно нескольких инфраструктурных проектов. Так, планируется реконструировать 16 таможенных постов, запустить в работу 7 современных сканеров, оснастить 16 пунктов пропуска весами, обеспечить 12 пунктов пропуска системами видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в рамках работы новой таможни до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой.