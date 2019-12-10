В Гостаможне рассказали об инфраструктурных проектах на ближайший год
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На ближайший год Государственная таможенная служба Украины запланировала ряд инфраструктурных проектов, в частности реконструкцию таможенных постов, запуск сканеров и установку системы видеонаблюдения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Гостаможни.
"Для создания условий, способствующих более оперативному и качественному обслуживанию, к построению безопасности структуры на ближайший год запланирована реализация одновременно нескольких инфраструктурных проектов. Так, планируется реконструировать 16 таможенных постов, запустить в работу 7 современных сканеров, оснастить 16 пунктов пропуска весами, обеспечить 12 пунктов пропуска системами видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в рамках работы новой таможни до конца недели в пунктах пропуска заработают две сканирующие системы по борьбе с контрабандой.