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У Держекоінспекції пояснили, як обрати "легальну" ялинку

Київ • УНН

 • 7263 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Державній екологічної інспекції України пояснили, як пересічний українець може визначити, чи "легальні" ялинки продаються на ринку. Про це інформує пресслужба ДЕІ, передає УНН.

У Держекоінспекції пояснили, як обрати "легальну" ялинку

"Якщо ви ще не встигли купити новорічне дерево, але плануєте це зробити, будь ласка, оберіть "легальну" ялинку", - закликав голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він навів алгоритм дій, за яким українці можуть проводити перевірку ялинкових ринків:

1) Попросити продавця показати товарно-транспортну накладну на дерева. У цьому документі особливу увагу зверніть на породу – сосни чи ялинки. Якщо у місці продажу пропонуються інші види дерев, то на кожен з них має бути оформлена окрема накладна.

2) Проконтролювати наявність бирки з штрих-кодом та ідентифікаційним номером на дереві. Якщо її немає, а продавець показує наявність цих бирок окремо від ялинок, це точно означає нелегальний продаж. Бирки прикріплюються одразу після вирубки лісгоспами, а тому зняти їх, не розірвавши, неможливо.

3) Знайти ідентифікаційний код з бирки на сайті системи Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру (ЛІАЦ). Для цього також існує зручний додаток yalynka.info, який можна встановити на смартфон. Після введення коду на сайті відобразиться інформація про породу дерева, місце заготівлі, підприємця, який реалізує продукцію. Неспівпадіння інформації або ж відсутність даних за введеним кодом свідчить про проблеми з законністю у цьому місці продажу.

Нагадаємо, раніше у ДЕІ повідомили, що в Україні в рамках акції "Новорічна ялинка – 2021", порушення правил збуту дерев фіксуються інспекторами ледь не щодня в усіх областях.

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