В Госэкоинспекции объяснили, как выбрать "легальную" елку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Государственной экологической инспекции Украины объяснили, как рядовой украинец может определить, "легальные" ли елки продаются на рынке. Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ, передает УНН.
"Если вы не успели купить новогоднее дерево, но планируете это сделать, пожалуйста, выберите "легальную" елку", - призвал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Он привел алгоритм действий, по которому украинцы могут проводить проверку елочных рынков:
1) Попросить продавца показать товарно-транспортную накладную на деревья. В этом документе особое внимание на породу - сосны или ели. Если в месте продажи предлагаются другие виды деревьев, то на каждый из них должна быть оформлена отдельная накладная.
2) Проконтролировать наличие бирки со штрих-кодом и идентификационным номером на дереве. Если ее нет, а продавец показывает наличие этих бирок отдельно от елок, это точно означает нелегальную продажу. Бирки прикрепляются сразу после вырубки лесхозами, а поэтому снять их, не разорвав, невозможно.
3) Найти идентификационный код с бирки на сайте системы Лесохозяйственного информационно-аналитического центра (ЛИАЦ). Для этого также существует удобное приложение yalynka.info, которое можно установить на смартфон. После введения кода на сайте появится информация о породе дерева, место заготовки, предпринимателя, который реализует продукцию. Несовпадение информации или отсутствие данных с введенным кодом свидетельствует о проблемах с законностью в этом месте продажи.
Напомним, ранее в ГЭИ сообщили, что в Украине в рамках акции "Новогодняя елка - 2021", нарушение правил сбыта деревьев фиксируются инспекторами чуть ли не ежедневно во всех областях.