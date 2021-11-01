У Держдепі стурбовані спалахами насильства в М'янмі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. США стривожені повідомленнями про спалахи насильства в бірманському штаті Чин (М’янма). Подібні дії демонструють нехтування режимом життя і благополуччя бірманців, заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає УНН.
Цитата
“Ми засуджуємо такі жорстокі дії бірманського режиму проти людей, їхніх будинків та місць поклоніння, що демонструє повну зневагу режиму до життя та благополуччя народу Бірми, — йдеться у заяві Прайса. — Ці огидні атаки наголошують на терміновій необхідності того, щоб міжнародне співтовариство закликало бірманських військових до відповіді та вжило заходів для запобігання грубим порушенням прав людини, у тому числі через недопущення передачі зброї військовим”.
Деталі
США домагатимуться притягнення до відповідальності за жахливі акти насильства, які відбувалися і продовжують здійснюватися режимом проти народу Бірми, заявив Прайс.
“Ми й надалі підтримуватимемо народ Бірми та всіх тих, хто працює над відновленням демократичного шляху Бірми та мирним врегулюванням кризи”, — зазначив представник Держдепартаменту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папа Франциск закликав до миру і єдності під час спеціальної меси для М’янми
Довідково
Чин — штат (національний округ) в М’янмі на північному заході країни, адміністративний центр — місто Хакха (колишня столиця — Фалам). Чин межує з Бангладеш і штатами у східній Індії Мізорам, Маніпур, а також з бірманським штатом Ракхайн і областями (округами) Сікайн, Магуе. Населення — 516 660 осіб.