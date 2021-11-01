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У Держдепі стурбовані спалахами насильства в М'янмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. США стривожені повідомленнями про спалахи насильства в бірманському штаті Чин (М’янма). Подібні дії демонструють нехтування режимом життя і благополуччя бірманців, заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає УНН.

У Держдепі стурбовані спалахами насильства в М'янмі

Цитата

“Ми засуджуємо такі жорстокі дії бірманського режиму проти людей, їхніх будинків та місць поклоніння, що демонструє повну зневагу режиму до життя та благополуччя народу Бірми, — йдеться у заяві Прайса. — Ці огидні атаки наголошують на терміновій необхідності того, щоб міжнародне співтовариство закликало бірманських військових до відповіді та вжило заходів для запобігання грубим порушенням прав людини, у тому числі через недопущення передачі зброї військовим”.

Деталі

США домагатимуться притягнення до відповідальності за жахливі акти насильства, які відбувалися і продовжують здійснюватися режимом проти народу Бірми, заявив Прайс.

“Ми й надалі підтримуватимемо народ Бірми та всіх тих, хто працює над відновленням демократичного шляху Бірми та мирним врегулюванням кризи”, — зазначив представник Держдепартаменту.

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Довідково

Чин — штат (національний округ) в М’янмі на північному заході країни, адміністративний центр — місто Хакха (колишня столиця — Фалам). Чин межує з Бангладеш і штатами у східній Індії Мізорам, Маніпур, а також з бірманським штатом Ракхайн і областями (округами) Сікайн, Магуе. Населення — 516 660 осіб.

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