В Госдепе озабочены вспышками насилия в Мьянме

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“Мы осуждаем такие жестокие действия бирманского режима против людей, их домов и мест поклонения, что демонстрирует полное пренебрежение к жизни и благополучию народа Бирмы, — говорится в заявлении Прайса. — Эти отвратительные атаки подчеркивают срочную необходимость того, чтобы международное сообщество призвало бирманских военных к ответу и приняло меры для предотвращения грубых нарушений прав человека, в том числе из-за недопущения передачи оружия военным”.

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США будут добиваться привлечения к ответственности за ужасающие акты насилия, которые совершались и продолжают осуществляться режимом против народа Бирмы, заявил Прайс.

“Мы будем и дальше поддерживать народ Бирмы и всех тех, кто работает над восстановлением демократического пути Бирмы и мирным урегулированием кризиса”, — отметил представитель Госдепартамента.

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Справочно

Чин — штат (национальный округ) в Мьянме на северо-западе страны, административный центр — город Хакха (бывшая столица — Фалам). Чин граничит с Бангладеш и штатами в восточной Индии Мизорам, Манипуром, а также с бирманским штатом Ракхайн и областями (округами) Сикайн, Магуэ. Население — 516 660 человек.