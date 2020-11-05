У день виборів у США різко зріс попит на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Американські служби доставки алкоголю повідомили про різке зростання продажів 3 листопада - в день виборів президента США, повідомляє УНН з посиланням на Washingtonian.
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Зокрема, про це повідомляють рітейлери Drizly, GoPuff і Minibar. Так, Drizly відзначає зростання продажів на 133% в порівнянні зі звичайними вівторками. Найчастіше купували ігристі вина, а також віскі. GoPuff повідомляє, що найбільшою популярністю користувалися червоні вина каберне совіньон і піно нуар.
За інформацією Drizly, у “демократичних” штатах сплеск продажів алкоголю виявився сильнішим, ніж у “республіканських”.
До слова, українці віддають перевагу алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. На думку експертів, причина в тому, що українські алкогольні напої, особливо горілка, не поступаються якістю імпортним, ціна значно нижча, а сам вітчизняний алкоринок — дуже різноманітний.
До ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю, як повідомляв УНН раніше, належать такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ "Prime“, ”Житник“) і ТОВ ”Атлантіс“ (ТМ ”Грін Дей").