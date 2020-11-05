В день выборов в США резко вырос спрос на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Американские службы доставки алкоголя сообщили о резком росте продаж 3 ноября - в день выборов президента США, сообщает УНН со ссылкой на Washingtonian.
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В частности, об этом сообщают ритейлеры Drizly, GoPuff и Minibar. Так, Drizly отмечает рост продаж на 133% по сравнению с обычными вторниками. Чаще всего покупали игристые вина, а также виски. GoPuff сообщает, что наибольшей популярностью пользовались красные вина каберне совиньон и пино нуар.
По информации Drizly, в “демократических” штатах всплеск продаж алкоголя оказался сильнее, чем в “республиканских”.
К слову, украинцы отдают предпочтение алкогольным напиткам отечественного производства. По мнению экспертов, причина в том, что украинские алкогольные напитки, особенно водка, не уступают по качеству импортным, цена значительно ниже, а сам отечественный алкорынок — очень разнообразен.
К ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя, как сообщал УНН ранее, относятся ликероводочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”) , “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).