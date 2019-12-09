У день проведення "нормандського саміту" в Парижі утворився 600 км затор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У понеділок, 9 грудня, через страйки проти пенсійної реформи в регіоні Іль-де-Франс - Парижі і його передмісті, утворилися масштабні затори. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
"У понеділок вранці в регіоні Іль-де-Франс, довжина заторів перевищила 600 км. Вражаючі ланцюжки автомобілів сформувалися в напрямку Парижа", - пишуть у виданні.
Так, рух вкрай утруднено через страйк проти пенсійної реформи.
Відзначається, що це не абсолютний рекорд заторів у Франції. 6 лютого 2018 року через погодні умови було зафіксовано 739 км затор.
Нагадаємо, у Франції почався національний страйк проти пенсійної реформи - 5 грудня в країні заздалегідь назвали "чорним четвергом".
Національне товариство залізниць Франції (SNCF) скасував у неділю більшість поїздів в зв'язку з страйком проти запропонованої урядом пенсійної реформи.
У той же час, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського зі своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках "нормандського формату".