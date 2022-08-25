У День Незалежності авіація рф активізувалася: приблизно 200 вильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У День Незалежності України, 24 серпня, було зафіксовано високу активність авіації російської армії - приблизно 200 вильотів. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Вчора попри те, що була велика кількість тривог, все ж великої ракетної активності не зафіксовано, але було зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 літако-вильотів було зафіксовано за добу 24 серпня", - розповів Ігнат.
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Деталі
За словами речника ПС ЗСУ, противник здебільшого застосовував для атак по Україні дальні бомбардувальники Ту-22М3.
"Вони носять ракети, які мають основне озброєння для них – це ракета Х-22, вона одна з найпотужніших. Було зафіксовано вісім "прильотів" цих ракет по областях, є певні руйнування. Противник також застосовував реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С", - сказав Ігнат.
Додамо
24 серпня приблизно о 18:45, коли по всій Україні лунала повітряна тривога, з території білорусі бомбардувальники Ту-22М випустили щонайменше дві ракети.