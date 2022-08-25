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В День Независимости авиация рф активизировалась: примерно 200 вылетов

Киев • УНН

 • 86889 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В День Независимости Украины, 24 августа, была зафиксирована высокая активность авиации российской армии – примерно 200 вылетов. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

В День Независимости авиация рф активизировалась: примерно 200 вылетов

Цитата

"Вчера, несмотря на то, что было большое количество тревог, все же большая ракетная активность не зафиксирована, но была зафиксирована большая авиационная активность. Около 200 самолето-вылетов было зафиксировано за сутки 24 августа", - рассказал Игнат.

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Детали

По словам спикера ПС ВСУ, противник в основном применял для атак по Украине дальние бомбардировщики Ту-22М3.

"Они носят ракеты, которые имеют основное вооружение для них – это ракета Х-22, она одна из самых мощных. Было зафиксировано восемь "прилетов" этих ракет по областям, есть определенные разрушения. Противник также применял реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", – сказал Игнат.

Добавим

24 августа примерно в 18:45, когда по всей Украине звучала воздушная тревога, с территории белорусы бомбардировщики Ту-22М выпустили по меньшей мере две ракеты.

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