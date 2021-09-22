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У "Дельти" вірусне навантаження у тисячу разів більше ніж у звичайних штамів - Голубовська

У "Дельти" вірусне навантаження у тисячу разів більше ніж у звичайних штамів - Голубовська

Київ • УНН

 • 23441 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Новий штам вірусу “Дельта” небезпечний тим, що у нього вірусне навантаження у тисячу разів більше ніж у звичайних штамів і зараз ризик, що тяжко хворітимуть молоді люди. Про це в інтерв’ю програми в “Гостях у Гордона” заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська, передає УНН.

Цитата

“Дельта перш за все характеризується тим, що вірусне навантаження в тисячу разів більше ніж у звичайних штамів. Тому хворі більш заразні. Частіше стали надходити пацієнти з високою температурою тіла вже у дебюті захворювання. Дельта небезпечна тим, що зараз будуть тяжко хворіти у тому числі і молоді люди. Все одно не так як люди похилого віку, але летальність очікувана у більш молодих людей буде рости”, — заявила Голубовська.

Деталі

Лікар відзначила, що для Дельти характерне обвальне протікання хвороби. У цій фазі важливо потрібно виявляти групи ризику і реагувати чим швидше тим краще.

“Бувають люди, які нехватку повітря відчувають тоді коли у них сатурація 85%. Людям з груп ризику противірусні препарати, чим раніше тим краще застосовувати, ще до появи дихальних розладів”, — каже лікар.

Зокрема, інфекціоніст каже, що вкрай вразливі до Дельти люди з ожирінням 2-3 ступеня.

“Одна із самих неприємних груп ризику, навіть гірше ніж цукровий діабет, це особи з ожирінням. Це не просто зайва вага, а ожиріння 2-3 ступеня. Також у групі ризику хворі на діабет 1, 2 типу, люди з захворюваннями серця, нирок та люди похилого віку старше 60 років. Зараз при Дельті вік буде знижуватися”, — повідомила Голубовська.

“Я хочу сподіватися, що імунний прошарок зовсім не такий як був рік назад тому. Вже багато лікарів знають як працювати, включаючи профілактику. Ось ця базисна терапія теж добре профілактує тяжкі форми. Ми поки не можемо зрозуміти, чи це Дельта має таку більш низьку летальність чи це вона більш низька за рахунок того, що в нас імунітет. Ми будемо хворіти, вона легко передається, але дасть Бог не буде такого жаху як був”, — відповіла Голубовська на питання чи потрібно українцям боятися Дельти.

Доповнення

Про перші випадки коронавірусу штаму “Дельта” в Україні стало відомо 23 червня. Пацієнти, у яких було взято зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації.

Раніше в інтерв’ю УНН заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що коли запідозрила випадок “індійського” штаму — Delta, то через РНБО звернулася до директора Інституту молекулярної біології і генетики, професора Михайла Тукала з проханням визначити варіант вірусу. Хворі лежали на той момент в одній з приватних клінік міста Києва, і щоб не втрачати час, тому що це було перед святами, вона набрала матеріал і відвезла його в інститут на власному авто.

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