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В "Дельты" вирусная нагрузка в тысячу раз больше чем у обычных штаммов - Голубовская

В "Дельты" вирусная нагрузка в тысячу раз больше чем у обычных штаммов - Голубовская

Киев  •  УНН

 • 23432 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Новый штамм вируса “Дельта” опасен тем, что у него вирусная нагрузка в тысячу раз больше чем у обычных штаммов и сейчас риск, что тяжело будут болеть молодые люди. Об этом в интервью программы в “Гостях у Гордона” заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская, передает УНН.

Цитата

“Дельта прежде всего характеризуется тем, что вирусная нагрузка в тысячу раз больше чем у обычных штаммов. Поэтому больные более заразны. Чаще стали поступать пациенты с высокой температурой тела уже в дебюте заболевания. Дельта опасна тем, что сейчас будут тяжело болеть в том числе и молодые люди. Все равно не так как пожилые люди, но летальность ожидаемая у более молодых людей будет расти”, — заявила Голубовская.

Детали

Врач отметила, что для Дельты характерно обвальное протекания болезни. В этой фазе важно нужно выявлять группы риска и реагировать чем быстрее тем лучше.

“Бывают люди, которые нехватку воздуха испытывают тогда, когда у них сатурация 85%. Людям из групп риска противовирусные препараты, чем раньше тем лучше применять, еще до появления дыхательных расстройств”, — говорит врач.

В частности, инфекционист говорит, что крайне уязвимы к Дельте люди с ожирением 2-3 степени.

“Одна из самых неприятных групп риска, даже хуже чем сахарный диабет, это лица с ожирением. Это не просто лишний вес, а ожирение 2-3 степени. Также в группе риска больные диабетом 1, 2 типа, люди с заболеваниями сердца, почек и пожилые люди старше 60 лет. Сейчас при Дельте возраст будет снижаться”, — сообщила Голубовская.

“Я хочу надеяться, что иммунная прослойка совсем не такая как была год назад назад. Уже многие врачи знают как работать, включая профилактику. Вот эта базисная терапия тоже хорошо профилактирует тяжелые формы. Мы пока не можем понять, это Дельта имеет такую более низкую летальность или это она более низкая за счет того, что у нас иммунитет. Мы будем болеть, она легко передается, но даст Бог не будет такого ужаса как был”, — ответила Голубовская на вопрос нужно ли украинцам бояться Дельты.

Дополнение

О первых случаях коронавируса штамма “Дельта” в Украине стало известно 23 июня. Пациенты, у которых были взяты образцы для исследования, вернулись из Российской Федерации.

Ранее в интервью УНН заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что когда заподозрила случай “индийского” штамма — Delta, то через СНБО обратилась к директору Института молекулярной биологии и генетики, профессору Михаилу Тукало с просьбой определить вариант вируса. Больные лежали на тот момент в одной из частных клиник города Киева, и чтобы не терять время, потому что это было перед праздниками, она набрала материал и увезла его в институт на собственном авто.

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