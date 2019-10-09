У ДБР є провадження щодо теперішніх посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У ДБР є кримінальні провадження, де можливими фігурантами є теперішні чиновники. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Я чітко запевняю, ми будемо однаково реагувати як на ексчиновників, так і на діючих можновладців. Винятків не буде. Так, є кримінальні провадження, де можливими фігурантами є теперішні чиновники. Однак з метою законності розслідування не можу надати більше інформаціі. Запевняю, ще цього року будуть підозри і результати розслідувань", - сказав він.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань хочуть допитати всіх 24 моряків, звільнених з російського полону 7 вересня.