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У ДБР хочуть допитати всіх звільнених з РФ моряків

Київ • УНН

 • 11245 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Державному бюро розслідувань хочуть допитати всіх 24 моряків, звільнених з російського полону 7 вересня. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.

У ДБР хочуть допитати всіх звільнених з РФ моряків

"Я запевняю, ми не досліджуємо дії моряків - ми досліджуємо дії щодо скерування морських суден саме в Керченську протоку. На цьому етапі, на даний час проводиться експертиза. На жаль, я не можу сказати, яка і де. Але за результатами експертизи ми дуже швидко дамо остаточну відповідь, чи дії керівництва держави були в межах закону. З приводу допиту: для встановлення реальної картини того, що відбувалось, ми повинні допитати людей", - сказав він.

Зі слів Труби, це дії, які є у кожному кримінальному провадженні і без яких встановити реальну картину подій неможливо.

"Ми допитали лише деяких моряків, їх допити проводились лише після дозволу медпрацівників. Ми значну частину допитів моряків відклали на інший період... Ми будемо намагатись отримати показання всіх без виключення моряків", - додав директор ДБР.

Нагадаємо, під час брифінгу Роман Труба також повідомив, що ДБР розслідує приблизно 1300 кримінальних провадженнях, де діями правоохоронців спричинено потерпілим шкоду.

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