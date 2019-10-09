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В ГБР хотят допросить всех освобожденных из РФ моряков

Киев • УНН

 • 11245 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Государственном бюро расследований хотят допросить всех 24 моряков, освобожденных из русского плена 7 сентября. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.

В ГБР хотят допросить всех освобожденных из РФ моряков

"Я уверяю, мы не расследуем действия моряков - мы расследуем действия по отправке морских судов именно в Керченский пролив. На этом этапе, в настоящее время проводится экспертиза. К сожалению, я не могу сказать, какая и где. Но по результатам экспертизы мы очень быстро дадим окончательный ответ, действия руководства страны были ли в рамках закона. По поводу допроса: для установления реальной картины, что происходило, мы должны допросить людей", - сказал он.

По словам Трубы, это действия, которые есть в каждом уголовном производстве и без каких установить реальную картину событий невозможно.

"Мы допросили лишь некоторых моряков, их допросы проводились только после разрешения медработников. Мы значительную часть допросов моряков отложили на другой период... Мы будем пытаться получить показания всех без исключения моряков", - добавил директор ГБР.

Напомним, во время брифинга Роман Труба также сообщил, что ГБР расследует примерно 1300 уголовных производств, где действиями правоохранителей нанесен пострадавшим ущерб.

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