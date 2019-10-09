ДБР розслідує близько 1300 проваджень, де діями поліцейських завдано шкоду потерпілим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. ДБР розслідує приблизно 1300 кримінальних провадженнях, де діями правоохоронців спричинено потерпілим шкоду, де дії правоохоронців супроводжувалися насильством. Про це на брифінгу розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день ДБР проводить розслідування приблизно в 1300 кримінальних провадженнях, де діями правоохоронців спричинено потерпілим шкоду, де дії правоохоронців супроводжувалися насильством. З них 55 кримінальних проваджень за фактами катувань", - сказав Труба.
За його словами у 35 кримінальних проваджень оголошено підозри. Обвинувальні акти в 19 кримінальних провадженнях вже скеровані до суду.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо працівника поліції охорони, який в грудні минулого року застрелив відвідувача супермаркету в Харкові, обвинувальний акт скеровано до суду.