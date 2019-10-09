ГБР расследует около 1300 производств, где действиями полицейских нанесен ущерб потерпевшим
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. ГБР расследует примерно 1300 уголовных производств, где действиями правоохранителей нанесен пострадавшим ущерб, где действия правоохранителей сопровождались насилием. Об этом на брифинге рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день ГБР проводит расследование примерно в 1300 уголовных производствах, где действиями правоохранителей нанесен пострадавшим ущерб, где действия правоохранителей сопровождались насилием. Из них 55 уголовных производств по фактам пыток", - сказал Труба.
По его словам, в 35 уголовных производствах объявлено подозрения. Обвинительные акты в 19 уголовных производствах уже направлены в суд.
Напомним, Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении работника полиции охраны, который в декабре прошлого года застрелил посетителя супермаркета в Харькове, обвинительный акт направлен в суд.