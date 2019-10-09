ГБР расследует около 1300 производств, где действиями полицейских нанесен ущерб потерпевшим

"На сегодняшний день ГБР проводит расследование примерно в 1300 уголовных производствах, где действиями правоохранителей нанесен пострадавшим ущерб, где действия правоохранителей сопровождались насилием. Из них 55 уголовных производств по фактам пыток", - сказал Труба.

По его словам, в 35 уголовных производствах объявлено подозрения. Обвинительные акты в 19 уголовных производствах уже направлены в суд.

Напомним, Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении работника полиции охраны, который в декабре прошлого года застрелил посетителя супермаркета в Харькове, обвинительный акт направлен в суд.