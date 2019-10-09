В ГБР есть производства относительно нынешних должностных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В ГБР есть уголовные производства, где возможными фигурантами являются нынешние чиновники. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Я четко уверяю, мы будем одинаково реагировать как на экс-чиновников, так и на действующих чиновников. Исключений не будет. Да, есть уголовные производства, где возможными фигурантами являются нынешние чиновники. Однако с целью законности расследования не могу предоставить больше информации. Уверяю, еще в этом году будут подозрения и результаты расследований", - сказал он.
Напомним, в Государственном бюро расследований хотят допросить всех 24 моряков, освобожденных из русского плена 7 сентября.