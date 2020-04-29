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У ДБР відкрили справу через побиття поліцейським журналіста на акції під Кабміном

У ДБР відкрили справу через побиття поліцейським журналіста на акції під Кабміном

Київ • УНН

 • 9462 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття правоохоронцем журналіста на акції під Кабміном. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У суді розглядатимуть справу щодо перешкоджання роботі журналіста в Будинку уряду

Як зазначає ДБР, за повідомленням у засобах масової інформації, 29 квітня 2020 року близько 12:00 у місті Києві біля будівлі Кабінету міністрів України працівники поліції перевищили свої службові повноваження та завдали тілесні ушкодження журналісту.

Нагадаємо, у Києві біля Кабінету міністрів України сьогодні пройшла акція протестів малих підприємців.

Також відділ комунікації ГУНП у місті Києві проінформував, що у чергову частину надійшло повідомлення від журналіста з місця неподалік про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності

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