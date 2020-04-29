У ДБР відкрили справу через побиття поліцейським журналіста на акції під Кабміном

“Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

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Як зазначає ДБР, за повідомленням у засобах масової інформації, 29 квітня 2020 року близько 12:00 у місті Києві біля будівлі Кабінету міністрів України працівники поліції перевищили свої службові повноваження та завдали тілесні ушкодження журналісту.

Нагадаємо, у Києві біля Кабінету міністрів України сьогодні пройшла акція протестів малих підприємців.

Також відділ комунікації ГУНП у місті Києві проінформував, що у чергову частину надійшло повідомлення від журналіста з місця неподалік про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності