У ДБР відкрили справу через побиття поліцейським журналіста на акції під Кабміном
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття правоохоронцем журналіста на акції під Кабміном. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.
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Як зазначає ДБР, за повідомленням у засобах масової інформації, 29 квітня 2020 року близько 12:00 у місті Києві біля будівлі Кабінету міністрів України працівники поліції перевищили свої службові повноваження та завдали тілесні ушкодження журналісту.
Нагадаємо, у Києві біля Кабінету міністрів України сьогодні пройшла акція протестів малих підприємців.
Також відділ комунікації ГУНП у місті Києві проінформував, що у чергову частину надійшло повідомлення від журналіста з місця неподалік про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності