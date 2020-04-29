В ГБР открыли дело за избиение полицейским журналиста на акции под Кабмином
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту избиения журналиста на акции под Кабмином. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
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Как отмечает ГБР, по сообщению в средствах массовой информации, 29 апреля 2020 года около 12:00 в Киеве возле здания Кабинета министров Украины работники полиции превысили свои служебные полномочия и нанесли телесные повреждения журналисту.
Напомним, в Киеве возле Кабинета министров Украины сегодня прошла акция протеста малых предпринимателей.
Также отдел коммуникации ГУНП в Киеве проинформировал, что в дежурную часть поступило сообщение от журналиста с места неподалеку о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности