У суді розглядатимуть справу щодо перешкоджання роботі журналіста в Будинку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. До Печерського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно співробітника Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Кабінету міністрів України, який підозрюється в перешкоджанні роботі журналіста в Будинку уряду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 6 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Кабінету Міністрів України, який підозрюється у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Як нагадує прокуратура, інцидент трапився 15 травня минулого року у приміщенні Будинку уряду.
Згідно з матеріалами слідства, службовець протиправно обмежив журналіста одного з телеканалів у пересуванні в приміщенні зали засідань уряду шляхом фізичного впливу на нього.
Нагадаємо, чоловіка судитимуть за напад на журналістів у столичному Гідропарку.