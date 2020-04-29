В суде будут рассматривать дело относительно препятствования работе журналиста в Доме правительства

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Печерский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Департамента информации и взаимодействия с общественностью Кабинета министров Украины, который подозревается в препятствовании работе журналиста в Доме правительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.