У ДБР перелічили усі “претензії” до ексрадикала Рибалки та його родинного бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого вчинення державної зради колишнім народним депутатом України Сергієм Рибалкою. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у ДБР.
Йдеться про кримінальне провадження № 52018000000000706, яке було відкрите 12 липня 2018 року. За даними ДБР, у вказаному кримінальному провадженні, окрім Рибалки, фігурує компанія "Снек Експорт " (належить батьку нардепа - Віктору Рибалці - ред.).
У ДБР уточнили, що кримінальне провадження розслідується за низкою ознак кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме:
- легалізація недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України );
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України);
- фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч.1 ст. 110-2 КК України);
- державна зрада (ч.1 ст. 111 КК України).
"Досудове розслідування триває", - розповіли у ДБР.
Інших відомостей щодо ходу досудового розслідування у кримінальному провадженні ДБР не повідомило, уточнивши, що така інформація може негативно вплинути на хід досудового розслідування.
Як писав УНН, напередодні, слідчі ДБР отримали доступ до "снекової справи" родини Рибалок.