В ГБР перечислили все "претензии" к экс-радикалу Рыбалке и его семейному бизнесу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного совершения государственной измены бывшим народным депутатом Украины Сергеем Рыбалкой. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в ГБР.
Речь идет об уголовном производства № 52018000000000706, которое было открыто 12 июля 2018 года. По данным ГБР, в указанном уголовном производстве, кроме Рыбалки, фигурирует компания "Снэк Экспорт" (принадлежит отцу нардепа - Виктору Рыбалке - ред.).
В ГБР уточнили, что уголовное производство расследуется по ряду признаков уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно:
- легализация недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины);
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины);
- финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч.1 ст. 110-2 УК Украины);
- государственная измена (ч.1 ст. 111 УК Украины).
"Досудебное расследование продолжается", - рассказали в ГБР.
Других сведений о ходе досудебного расследования в уголовном производстве ГБР не сообщило, уточнив, что такая информация может негативно повлиять на ход досудебного расследования.
Как писал УНН, накануне следователи ГБР получили доступ к "снэковому делу" семьи Рыбалок.