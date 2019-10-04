У ДБР не обговорювали можливість звернення до РФ для правової допомоги - Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань ніколи не розглядало варіант звернення до Російської Федерації для отримання правової допомоги у кримінальних провадженнях. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.
"Ми ніколи не обговорювали варіант звернення до Російської Федерації для отримання правової допомоги у жодному кримінальному провадженні. До речі, тим, хто прослуховував мій кабінет, це чудово відомо", - написав Труба.
За його словами, п’ятий президент України Петро Порошенко побудував одну просту лінію захисту – прив’язати до ДБР "російський слід".
"Через цю призму він буде коментувати усі провадження, в яких є учасником – мабуть, інших аргументів у нього не залишилося", - повідомив Труба.
Труба, заявив, що для Порошенка імідж держави, репутація нового правоохоронного органу та, зрештою, слідчих не важливі. Простіше робити політичні заяви, ніж проходити поліграф або давати покази.
"Тому, п’ятому Президенту варто знайти інше пояснення для залучення до свого захисту російського адвоката. Можливо, це він збирається отримати правову допомогу в Росії?", - зазначив Труба.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко не пройшов судово-психологічну експертизу на поліграфі у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз.
Раніше сьогодні російський адвокат Ілля Новіков повідомив, що його запросили долучитися до команди захисту Порошенка.
"Президент Порошенко запросив мене приєднатися до команди його юристів, які опонують ДБР щодо проваджень, порушених за заявами Андрія Портнова. Робота адвоката в Росії при всіх її складнощах, звичайно, дає хороше загартування щодо політично мотивованих кримінальних процесів", - написав Ілля Новіков на своїй сторінці у Facebook.