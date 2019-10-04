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В ГБР не обсуждали возможность обращения в РФ для правовой помощи - Труба

Киев • УНН

 • 11152 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Государственное бюро расследований никогда не рассматривало вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи по уголовным производствам. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.

В ГБР не обсуждали возможность обращения в РФ для правовой помощи - Труба

"Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи в одном уголовном производстве. Кстати, тем, кто прослушивал мой кабинет, это прекрасно известно", - написал Труба.

По его словам, пятый президент Украины Петр Порошенко построил одну простую линию защиты - привязать к ГБР "русский след".

"Через эту призму он будет комментировать все производства, в которых является участником - видимо, других аргументов у него не осталось", - сообщил Труба.

Труба, заявил, что для Порошенко имидж государства, репутация нового правоохранительного органа и, наконец, следователей не важны. Проще делать политические заявления, чем проходить полиграф или давать показания.

"Поэтому, пятом Президенту стоит найти другое объяснение для привлечения к своей защите российского адвоката. Возможно, это он собирается получить правовую помощь в России?", - отметил Труба.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко не прошел судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Ранее сегодня российский адвокат Илья Новиков сообщил, что его пригласили присоединиться к команде защиты Порошенко.

"Президент Порошенко пригласил меня присоединиться к команде его юристов, оппонирующих ГБР по производствам, возбужденных по заявлениям Андрея Портнова. Работа адвоката в России при всех ее сложностях, конечно, дает хорошую закалку по политически мотивированным уголовным процессам", - написал Илья Новиков на своей странице в Facebook.

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