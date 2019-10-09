У ДБР 14 слідчих пройшли поліграф через можливий витік щодо слідства по заявам Портнова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Чотирнадцять слідчих ДБР пройшли перевірку через ймовірний витік інформації щодо розслідувань за заявами Андрія Портнова. Про це під час брифінгу заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Неодноразово говорив, щодо припущень, які є з приводу витоку інформації мною була призначена перевірка, під час проведення цієї перевірки були залучені працівники управління внутрішнього контролю. Було опитано з допомогою поліграфу 14 слідчих - це всі слідчі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує колишній президент", - сказав Труба.
Труба заявив, що переконаний, що жоден слідчий ДБР не причетний до розповсюдження будь-якої інформації.
Водночас він заявив, що сам не проходив перевірку на поліграфі щодо витоку.
Нагадаємо, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол передала заяву про нібито скоєння правопорушення директором ДБР Романом Трубою, колишнім високопосадовцем Андрієм Портновим та керівником ОПУ Андрієм Богданом самому Трубі.