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У ДБР 14 слідчих пройшли поліграф через можливий витік щодо слідства по заявам Портнова

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Чотирнадцять слідчих ДБР пройшли перевірку через ймовірний витік інформації щодо розслідувань за заявами Андрія Портнова. Про це під час брифінгу заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.

У ДБР 14 слідчих пройшли поліграф через можливий витік щодо слідства по заявам Портнова

"Неодноразово говорив, щодо припущень, які є з приводу витоку інформації мною була призначена перевірка, під час проведення цієї перевірки були залучені працівники управління внутрішнього контролю. Було опитано з допомогою поліграфу 14 слідчих - це всі слідчі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує колишній президент", - сказав Труба.

Труба заявив, що переконаний, що жоден слідчий ДБР не причетний до розповсюдження будь-якої інформації.

Водночас він заявив, що сам не проходив перевірку на поліграфі щодо витоку.

Нагадаємо, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол передала заяву про нібито скоєння правопорушення директором ДБР Романом Трубою, колишнім високопосадовцем Андрієм Портновим та керівником ОПУ Андрієм Богданом самому Трубі.

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