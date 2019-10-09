Директору ДБР передали заяви на Трубу, Портнова і Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол передала заяву про нібито скоєння правопорушення директором ДБР Романом Трубою, колишнім високопосадовцем Андрієм Портновим та керівником ОПУ Андрієм Богданом самому Трубі, передає кореспондент УНН.
"Пан Труба не виконує рішення суду. Перед вами стоїть людина, яка порушує закон і не виконує рішення суду. Тричі суд зобов’язав його почати розслідування проти Портнова. Він не почав. Це особиста відповідальність службової особи, якому загрожує 3 роки тюрми. Я принесла повідомлення про ваш злочин, пане Труба... Я принесла ще одне повідомлення про злочин Портнова, а також Богдана. Цей злочин полягає в тому, що 3 млрд держкоштів завдяки їхній схемі були скеровані в інтересах міноборони Росії", - заявила вона.
Чорновол передала заяву Трубі.
Перед цим біля Чорновол, яка прийшла на пресконференцію директора ДБР Труби, стояли двоє поліцейських, просили її піти з місця проведення заходу.
Додамо, сьогодні під час пресконференції директор ДБР розповідав про хід розслідувань підслідних бюро проваджень.