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Директору ГБР передали заявления на Трубу, Портнова и Богдана

Киев • УНН

 • 14807 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол передала заявление о якобы совершении правонарушения директором ГБР Романом Трубой, бывшим высокопоставленным чиновником Андреем Портновым и руководителем ОПУ Андреем Богданом самому Трубе, передает корреспондент УНН.

Директору ГБР передали заявления на Трубу, Портнова и Богдана

"Господин Труба не выполняет решение суда. Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда. Трижды суд обязал его начать расследование против Портнова. Он не стал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит 3 года тюрьмы. Я принесла сообщение о вашем преступлении, господин Труба... Я принесла еще одно сообщение о преступлении Портнова, а также Богдана. Это преступление заключается в том, что 3 млрд госсредств благодаря их схеме были направлены в интересах минобороны России", - заявила она.

Черновол передала заявление Трубе.

Перед этим возле Чеорновол, которая пришла на пресс-конференцию директора ГБР Трубы, стояли двое полицейских, просили ее уйти с места проведения мероприятия.

Добавим, сегодня во время пресс-конференции директор ГБР рассказывал о ходе расследований подследственных бюро производств.

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