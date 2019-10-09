Директору ГБР передали заявления на Трубу, Портнова и Богдана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол передала заявление о якобы совершении правонарушения директором ГБР Романом Трубой, бывшим высокопоставленным чиновником Андреем Портновым и руководителем ОПУ Андреем Богданом самому Трубе, передает корреспондент УНН.
"Господин Труба не выполняет решение суда. Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда. Трижды суд обязал его начать расследование против Портнова. Он не стал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит 3 года тюрьмы. Я принесла сообщение о вашем преступлении, господин Труба... Я принесла еще одно сообщение о преступлении Портнова, а также Богдана. Это преступление заключается в том, что 3 млрд госсредств благодаря их схеме были направлены в интересах минобороны России", - заявила она.
Черновол передала заявление Трубе.
Перед этим возле Чеорновол, которая пришла на пресс-конференцию директора ГБР Трубы, стояли двое полицейских, просили ее уйти с места проведения мероприятия.
Добавим, сегодня во время пресс-конференции директор ГБР рассказывал о ходе расследований подследственных бюро производств.