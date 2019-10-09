В ГБР 14 следователей прошли полиграф из-за возможной утечки по следствия по заявлениям Портнова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Четырнадцать следователей ГБР прошли проверку из-за вероятной утечки информации о расследований по заявлениям Андрея Портнова. Об этом во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Неоднократно говорил, по предположений, которые есть по поводу утечки информации, мной была назначена проверка, в ходе проведения этой проверки были привлечены сотрудники управления внутреннего контроля. Было опрошено с помощью полиграфа 14 следователей - это все следователи, осуществляющие досудебное расследование по уголовным производствам, где фигурирует бывший президент", - сказал Труба.
Труба заявил, что убежден, что ни один следователь ГБР не причастен к распространению любой информации.
В то же время он заявил, что сам не проходил проверку на полиграфе относительно утечек.
Напомним, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол передала заявление о якобы совершении правонарушения директором ГБР Романом Трубой, бывшим высокопоставленным лицом Андреем Портновым и руководителем ОПУ Андреем Богданом самом Трубе.