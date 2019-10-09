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В ГБР 14 следователей прошли полиграф из-за возможной утечки по следствия по заявлениям Портнова

Киев • УНН

 • 8514 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Четырнадцать следователей ГБР прошли проверку из-за вероятной утечки информации о расследований по заявлениям Андрея Портнова. Об этом во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

В ГБР 14 следователей прошли полиграф из-за возможной утечки по следствия по заявлениям Портнова

"Неоднократно говорил, по предположений, которые есть по поводу утечки информации, мной была назначена проверка, в ходе проведения этой проверки были привлечены сотрудники управления внутреннего контроля. Было опрошено с помощью полиграфа 14 следователей - это все следователи, осуществляющие досудебное расследование по уголовным производствам, где фигурирует бывший президент", - сказал Труба.

Труба заявил, что убежден, что ни один следователь ГБР не причастен к распространению любой информации.

В то же время он заявил, что сам не проходил проверку на полиграфе относительно утечек.

Напомним, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол передала заявление о якобы совершении правонарушения директором ГБР Романом Трубой, бывшим высокопоставленным лицом Андреем Портновым и руководителем ОПУ Андреем Богданом самом Трубе.

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