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У ДАЗВ назвали основні осередки пожежі в Чорнобильській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні станом на вечір неділі рятувальники продовжують гасити пожежі, займання на лівому березі Прип’яті не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на в Держагентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Так, зазначається, що основними осередками пожеж є райони сіл Варовичі й Чистогалівка, де горить трав’яний настил, очерет і лісова підстилка.

“На лівому березі Прип’яті жодних загорянь немає... Тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка і с. Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками. На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав’яного настилу і чагарників окремими вогнищами. На території Котовського лісництва спостерігається тління трав’яного настилу між смт Поліське, с. Тараси і с. Володимирівка”, — йдеться у повідомленні.

Раніше у ДАЗВ повідомили, що під час пожеж у Чорнобилській зоні радіаційний фон не перевищує норму.

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