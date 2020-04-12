В ГАЗО назвали основные очаги пожара в Чернобыльской зоне

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне по состоянию на вечер воскресенья спасатели продолжают тушить пожары, возгорание на левом берегу Припяти не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).