В ГАЗО назвали основные очаги пожара в Чернобыльской зоне

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 41067 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50027 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64587 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65007 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 92272 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77574 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101559 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105472 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130642 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130238 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В ГАЗО назвали основные очаги пожара в Чернобыльской зоне

В ГАЗО назвали основные очаги пожара в Чернобыльской зоне

Киев  •  УНН

 • 11400 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне по состоянию на вечер воскресенья спасатели продолжают тушить пожары, возгорание на левом берегу Припяти не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Так, отмечается, что основными очагами пожаров являются районы деревень Варовичи и Чистогаливка, где горит травяной настил, камыш и лесная подстилка.

“На левом берегу Припяти никаких возгораний нет ... Продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами. На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка”, — говорится в сообщении.

Ранее в ГАЗО сообщили, что во время пожаров в Чорнобилський зоне радиационный фон не превышает норму.

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