В ГАЗО назвали основные очаги пожара в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Чернобыльской зоне по состоянию на вечер воскресенья спасатели продолжают тушить пожары, возгорание на левом берегу Припяти не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).
Так, отмечается, что основными очагами пожаров являются районы деревень Варовичи и Чистогаливка, где горит травяной настил, камыш и лесная подстилка.
“На левом берегу Припяти никаких возгораний нет ... Продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами. На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка”, — говорится в сообщении.
Ранее в ГАЗО сообщили, что во время пожаров в Чорнобилський зоне радиационный фон не превышает норму.