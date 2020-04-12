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Пожежі у Чорнобилській зоні: радіаційний фон не перевищує норму

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. При цьому радіаційний фон не перевищує норму. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За повідомленням пресслужби, спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.

Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (Чорнобиль – 0,020 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Нагадаємо, держава спрямувала 155 млн грн на відшкодування витрат на харчування чорнобильцям першої і другої категорії у період карантину.

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