Пожары в Чорнобилський зоне: радиационный фон не превышает норму
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с сотрудниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. При этом радиационный фон не превышает норму. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По сообщению пресс-службы, наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.
Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).
В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,020 мР/ч., На КДП Дитятки 0,01 мР / ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч.).
Напомним, государство направило 155 млн грн на возмещение расходов на питание чернобыльцам первой и второй категории период карантина.