Пожары в Чорнобилський зоне: радиационный фон не превышает норму

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с сотрудниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. При этом радиационный фон не превышает норму. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.