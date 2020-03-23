Держава спрямувала 155 млн грн чорнобильцям на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Держава спрямувала 155 млн грн на відшкодування витрат на харчування чорнобильцям першої і другої категорії у період карантину. Про це на брифінгу сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
"Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи... 19 березня ми спрямували 155 млн грн державних коштів за цією державною програмою у регіони для компенсації за продукти харчування чорнобильцям 1 і 2 категорії”, - сказала Лазебна.
За її словами, наразі ця робота буде проводитися в регіонах, щоб ці люди отримали компенсації.
Нагадаємо, за інформацією Мінсоцполітики, у 2020 році збільшаться соціальні виплати на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою.