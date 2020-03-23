Государство направило 155 млн грн чернобыльцам на период карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99296 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103082 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105153 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104193 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112731 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100684 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105196 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106631 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Государство направило 155 млн грн чернобыльцам на период карантина

Государство направило 155 млн грн чернобыльцам на период карантина

Киев  •  УНН

 • 32282 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Государство направило 155 млн грн на возмещение расходов на питание чернобыльцам первой и второй категории в период карантина. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

"Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы... 19 марта мы направили 155 млн грн госсредств по этой государственной программе в регионы для компенсации за продукты питания чернобыльцам 1 и 2 категории", - сказала Лазебная.

По ее словам, в настоящее время эта работа будет проводиться в регионах, чтобы эти люди получили компенсации.

Напомним, по информации Минсоцполитики, в 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.

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