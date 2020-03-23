Государство направило 155 млн грн чернобыльцам на период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Государство направило 155 млн грн на возмещение расходов на питание чернобыльцам первой и второй категории в период карантина. Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.
"Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы... 19 марта мы направили 155 млн грн госсредств по этой государственной программе в регионы для компенсации за продукты питания чернобыльцам 1 и 2 категории", - сказала Лазебная.
По ее словам, в настоящее время эта работа будет проводиться в регионах, чтобы эти люди получили компенсации.
Напомним, по информации Минсоцполитики, в 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.