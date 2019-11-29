У Данську апеляційну раду надійшла скарга на дозвіл будівництва "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Данську апеляційну раду з питань енергетики надійшла апеляція на дозвіл Данського енергетичного агентства (ДЕА) прокладення газопроводу "Північного потоку - 2" за маршрутом на південний схід від острова Борнхольм. Про це повідомила в п'ятницю представниця пресслужби ради Еллен Евіг Йоргенсен, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Одна скарга щодо проекту "Північного потоку - 2" була подана в рамках термінів для подачі апеляцій", - зазначила Йоргенсен.
Термін подачі скарги закінчувався 27 листопада, додали в агентстві.
Нагадаємо, 30 жовтня Датське енергетичне агентство дало дозвіл на будівництво ділянки газопроводу "Північний потік-2", яке проходить по континентальному шельфу Данії на південному сході від острова Борнхольм в Балтійському морі.
Раніше повідомлялося про те, що США можуть передбачити санкції проти "Північного потоку-2" у своєму оборонному бюджеті.