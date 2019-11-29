В Датский апелляционный совет поступила жалоба на разрешение строительства "Северного потока - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) прокладки газопровода "Северного потока - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом сообщила в пятницу представитель пресс-службы совета Эллен Эвиг Йоргенсен, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Одна жалоба по проекту "Северного потока - 2" была подана в рамках сроков для подачи апелляций", - отметила Йоргенсен.
Срок подачи жалобы истекал 27 ноября, добавили в агентстве.
Напомним, 30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", которое проходит по континентальному шельфу Дании на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море.
Ранее сообщалось о том, что США могут предусмотреть санкции против "Северного потока-2" в своем оборонном бюджете.