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США можуть передбачити санкції проти Північного потоку-2 в оборонному бюджеті

США можуть передбачити санкції проти Північного потоку-2 в оборонному бюджеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Конгрес США може передбачити санкції проти газпромівського проекту "Північний потік 2" у американському оборонному бюджеті на 2020 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки і Defensenews.

Таку заяву зробив голова Комітету міжнародних справ Сенату США сенатор Джим Ріш.

"Вікно можливостей зачиняється. Значну частину "Північного потоку" вже побудовано", - пояснив Ріш міркування, якими керувались сенатори при включення положення про санкції. Він зауважив, що санкції можуть змусити компанії відмовитись від участі в проекті, пише видання.

"Це принесе їм великі видатки. Гадаю, якщо санкції пройдуть, (компанії - ред.) муситимуть закритись і, гадаю, росіяни будуть змушені шукати інші шляхи, щоб це зробити", - наголосив законодавець.

Закон про національний оборонний бюджет є одним із найважливіших документів, що визначає оборонні видатки США. Включення такого положення до проекту означатиме, що існує спільна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США та в банківському комітеті.

Текст законопроекту не розкривається, але сенатор заявив, що положення про санкції буде співзвучним з положеннями, передбаченими законопроектом поданим у липні сенатором Тедом Крузом. Законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) пропонує запровадити санкції проти суден, які беруть участь у побудові російського трубопроводу "Північний потік".

США виступають проти втілення "Північного потоку 2", наголошуючи на тому, що він збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні.

Нагадаємо, у Росії назвали терміни, коли запрацює "Північний потік-2".

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