У Дагестані зняли на відео, як потужна лавина насувається на село
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Рутульському районі Дагестану в селі Цахур зійшла четверта за останній час снігова лавина. Обійшлося без жертв, проте постраждали автомобілі місцевих жителів. Про це повідомила прес-служба Міністерства транспорту і дорожнього господарства Дагестану, передає УНН.
Деталі
У селі Цахур зійшла чергова снігова лавина. На щастя жертв немає, оскільки місцевих жителів попередили про можливу подію. За останні дні це вже четверта лавина. Є інформація, що снігом засипано три автомобілі, один з яких впав у прірву.
Цитата
“Сьогодні о 14:30 на 37 кілометрі автомобільної дороги „Рутул — Лучок — Джин“ в селі Цахур зійшла чергова снігова лавина (4-а за рахунком). Дорога перекрита протяжністю в 300 метрів”, — зазначає прес-служба на порталі міністерства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Камчатці зійшла лавина: є загиблий
Додамо
Зазначено, що сенсу розчищати дороги немає, оскільки наразі рух лавинних мас не припинився. Ймовірно, це зроблять 25 квітня.
Нагадаємо
Нещодавно лавина зійшла у Мурманській області в районі Оленегорська, Росія. У місці сходження лавини могла перебувати туристична група з 16 осіб, 13 з яких — неповнолітні.