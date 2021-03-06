На Камчатці зійшла лавина: є загиблий

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В районі розташування школи в місті Єлізово на Камчатці зі схилу зійшла снігова лавина, під яку потрапили люди.

Чоловік, на вигляд 40 років, загинув на місці події, жінка і дитина, на вигляд 10-12 років, були врятовані співробітниками МНС та територіального відділу поліції.

Пошукові заходи тривають. За фактом загибелі людини слідчі почали перевірку.

Нагадаємо

В Афганістані зійшла снігова лавина, 14 людей загинуло.