На Камчатці зійшла лавина: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У місті Єлізово на Камчатці зійшла лавина, внаслідок чого загинув чоловік. Про це пише УНН з посиланням на СКР регіону.
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В районі розташування школи в місті Єлізово на Камчатці зі схилу зійшла снігова лавина, під яку потрапили люди.
Чоловік, на вигляд 40 років, загинув на місці події, жінка і дитина, на вигляд 10-12 років, були врятовані співробітниками МНС та територіального відділу поліції.
Пошукові заходи тривають. За фактом загибелі людини слідчі почали перевірку.
Нагадаємо
В Афганістані зійшла снігова лавина, 14 людей загинуло.