В Афганістані зійшла лавина: померли 14 людей

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“Інцидент трапився у місцевості Хавз-е-Шах району Рагістан в четвер. За попередньою інформацією, було виявлено тіла 14 загиблих, ще 3 особи отримали поранення”, - сказав речник уряд провінції Бадахшан Нік Мухамед Назар.

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Зазначається, що лавина зійшла вздовж дороги районного значення у гірському регіоні, усі загиблі та постраждалі були місцевими мешканцями.

Рятувальники та поліція прибули до місця інциденту для допомоги й надання підтримки тим, хто постраждав.

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Снігова лавина мокрого снігу зійшла з гори Плай в українських Карпатах, збитків не зафіксовано.