В Афганістані зійшла лавина: померли 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Афганістані зійшла снігова лавина, 14 людей загинуло. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
Цитата
“Інцидент трапився у місцевості Хавз-е-Шах району Рагістан в четвер. За попередньою інформацією, було виявлено тіла 14 загиблих, ще 3 особи отримали поранення”, - сказав речник уряд провінції Бадахшан Нік Мухамед Назар.
Деталі
Зазначається, що лавина зійшла вздовж дороги районного значення у гірському регіоні, усі загиблі та постраждалі були місцевими мешканцями.
Рятувальники та поліція прибули до місця інциденту для допомоги й надання підтримки тим, хто постраждав.
Нагадаємо
Снігова лавина мокрого снігу зійшла з гори Плай в українських Карпатах, збитків не зафіксовано.