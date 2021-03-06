На Камчатке сошла лавина: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В городе Елизово на Камчатке сошла лавина, в результате чего погиб человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на СКР региона.
Детали
В районе расположения школы в городе Елизово на Камчатке со склона сошла снежная лавина, под которую попали люди.
Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребенок, на вид 10-12 лет, были спасены сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции.
Поисковые мероприятия продолжаются. По факту гибели человека следователи начали проверку.
Напомним
В Афганистане сошла снежная лавина, 14 человек погибло.