У Дагестані сталося ДТП з рейсовим автобусом, постраждало 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У ДТП за участю рейсового автобуса маршрутом Махачкала - Москва у Тарумовському районі Дагестану постраждали 11 людей, загиблих немає. Про це повідомили в пресслужбі республіканського МВС в неділю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Близько 02.30 у рейсового автобуса Махачкала - Москва в Тарумовському районі відлетіло колесо, через це він перекинувся в кювет. З 45 пасажирів постраждали 11, вони доставлені в лікарню, загиблих немає", - повідомили в пресслужбі.
Співробітники МВС встановили причину ДТП. В автобус потрапило колесо, що відлетіло у вантажівки, яка проїжджала поруч, повідомили в пресслужбі республіканського МВС в неділю.
"За уточненими даними, колесо відірвалося не у самого автобуса, а у вантажівки, яка проїжджала поруч, і потім потрапило в автобус, від чого останній перекинувся в кювет", - повідомив співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, раніше чотирнадцять людей постраждали в ДТП за участю автобуса і легкового автомобіля в анексованому Росією Севастополі.