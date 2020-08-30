В Дагестане произошло ДТП с рейсовым автобусом, пострадали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В ДТП с участием рейсового автобуса по маршруту Махачкала - Москва в Тарумовском районе Дагестана пострадали 11 человек, погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД в воскресенье, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Около 02.30 у рейсового автобуса Махачкала - Москва в Тарумовском районе отлетело колесо, поэтому он перевернулся в кювет. Из 45 пассажиров пострадали 11, они доставлены в больницу, погибших нет", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники МВД установили причину ДТП. В автобус попало колесо, которое отлетело у грузовика, проезжавшего рядом, сообщили в пресс-службе республиканского МВД в воскресенье.
"По уточненным данным, колесо оторвалось не у самого автобуса, а у грузовика, проезжавшего рядом, и затем попало в автобус, от чего последний перевернулся в кювет", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщал УНН, ранее четырнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в аннексированном Россией Севастополе.