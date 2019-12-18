У чвертьфіналі Кубка України "Динамо" зіграє з "Олександрією"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Чвертьфіналісти Кубку України сезону-2019/2020 дізналися імена своїх суперників, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
У середу в конференц-залі Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування чвертьфіналів Кубку України-2019/2020. У ній узяли участь переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь та відомий футбольний журналіст, телеведучий Ігор Циганик. На жеребкуванні був присутній і президент УПЛ Томас Грімм.
Результат жеребкування виглядає так:
"Динамо" (Київ) — "Олександрія"
"Минай" — "Інгулець" (Петрове)
"Альянс" (Липова Долина) — "Маріуполь"
"Десна" (Чернігів) — "Ворскла" (Полтава)
Базовий день матчів — 4 березня 2020 року.
Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 13 травня в Тернополі.