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У чвертьфіналі Кубка України "Динамо" зіграє з "Олександрією"

У чвертьфіналі Кубка України "Динамо" зіграє з "Олександрією"

Київ • УНН

 • 9424 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Чвертьфіналісти Кубку України сезону-2019/2020 дізналися імена своїх суперників, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

У середу в конференц-залі Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування чвертьфіналів Кубку України-2019/2020. У ній узяли участь переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь та відомий футбольний журналіст, телеведучий Ігор Циганик. На жеребкуванні був присутній і президент УПЛ Томас Грімм.

Результат жеребкування виглядає так:

"Динамо" (Київ) — "Олександрія"

"Минай" — "Інгулець" (Петрове)

"Альянс" (Липова Долина) — "Маріуполь"

"Десна" (Чернігів) — "Ворскла" (Полтава)

Базовий день матчів — 4 березня 2020 року.

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 13 травня в Тернополі.

Українські Національні Новини

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