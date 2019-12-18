В четвертьфинале Кубка Украины "Динамо" сыграет с "Александрией"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Четвертьфиналисты Кубка Украины сезона-2019/2020 узнали имена своих соперников, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
В среду в конференц-зале Дома футбола состоялась церемония жеребьевки четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020. В ней приняли участие победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик. На жеребьевке присутствовал и президент УПЛ Томас Гримм.
Результат жеребьевки выглядит так:
"Динамо" (Киев) - "Александрия"
"Минай" - "Ингулец" (Петрово)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Мариуполь"
"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)
Базовый день матчей - 4 марта 2020 года.
Напомним, финал турнира состоится 13 мая в Тернополе.