В четвертьфинале Кубка Украины "Динамо" сыграет с "Александрией"

В среду в конференц-зале Дома футбола состоялась церемония жеребьевки четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020. В ней приняли участие победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик. На жеребьевке присутствовал и президент УПЛ Томас Гримм.

Результат жеребьевки выглядит так:

"Динамо" (Киев) - "Александрия"

"Минай" - "Ингулец" (Петрово)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Мариуполь"

"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)

Базовый день матчей - 4 марта 2020 года.

Напомним, финал турнира состоится 13 мая в Тернополе.