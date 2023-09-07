У Чорному та Азовському морях перебуває понад 10 бойових кораблів окупантів - Гуменюк

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“Що стосується морської компоненти, то тут ворог тримає корабельне угруповання у більш-менш стабільно розгорнутому стані. Це близько 10 одиниць, разом з бойовими кораблями, суднами забезпечення та відповідно прикордонними кораблями-катерами, які патрулюють узбережжя Криму. Як правило, вони тримаються в районі на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега, це напрямок південно-східного Кримського узбережжя та ближче до новоросійська. Також вони продовжують переховуватися за цивільними суднами”, - повідомила Гуменюк.

Вона зазначила, що наразі в Чорному морі перебуває 10 кораблів-катерів, а в Азовському морі – 1. Ракетоносії заведено у пункти базування.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що до "охорони" Кримського мосту росіяни залучили 6 катерів та 5 кораблів прикордонної служби фсб росії.