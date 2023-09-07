У Чорному та Азовському морях перебуває понад 10 бойових кораблів окупантів - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. російський флот у Чорному та Азовському морях продовжує створювати загрозу для України, утримуючи понад 10 бойових кораблів, суден забезпечення та прикордонних катерів. Також частина російських кораблів досі переховується за цивільними суднами. Про це повідомила в ефірі телемарафону у вівторок речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.
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“Що стосується морської компоненти, то тут ворог тримає корабельне угруповання у більш-менш стабільно розгорнутому стані. Це близько 10 одиниць, разом з бойовими кораблями, суднами забезпечення та відповідно прикордонними кораблями-катерами, які патрулюють узбережжя Криму. Як правило, вони тримаються в районі на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега, це напрямок південно-східного Кримського узбережжя та ближче до новоросійська. Також вони продовжують переховуватися за цивільними суднами”, - повідомила Гуменюк.
Вона зазначила, що наразі в Чорному морі перебуває 10 кораблів-катерів, а в Азовському морі – 1. Ракетоносії заведено у пункти базування.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що до "охорони" Кримського мосту росіяни залучили 6 катерів та 5 кораблів прикордонної служби фсб росії.