В Черном и Азовском морях находится более 10 боевых кораблей оккупантов - Гуменюк

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“Что касается морской компоненты, то здесь враг держит корабельную группировку в более-менее стабильно развернутом состоянии. Это около 10 единиц, вместе с боевыми кораблями, судами обеспечения и соответственно пограничными кораблями-катерами, которые патрулируют побережье Крыма. Как правило, они держатся в районе на расстоянии 100 морских миль от контролируемого Украиной берега, это направление юго-восточного Крымского побережья и ближе к Новороссийску. Также они продолжают скрываться за гражданскими судами”, - сообщила Гуменюк.

Она отметила, что сейчас в Черном море находится 10 кораблей-катеров, а в Азовском море – 1. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Напомним

Ранее сообщалось, что к "охране" Крымского моста россияне привлекли 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы фсб россии.